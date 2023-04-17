В Италии археологи нашли руины винодельни с фонтанами для вина

Археологи, исследуя древнеримскую виллу Квинтилиев на Аппиевой дороге, случайно обнаружили руины винодельни. В ней находились не только приспособления для изготовления напитков, но и фонтаны, из которых било молодое вино.

Фото: Wikipedia/BRUNNER Emmanuel (Manu25) Wikipedia/BRUNNER Emmanuel (Manu25)

Вилла Квинтилиев считается одним из самых впечатляющих памятников древнеримской архитектуры. Она занимала площадь около 24 га, из-за чего многие исследователи называют ее городом в миниатюре. На территории виллы располагались собственный театр, арена для гонок на колесницах и комплекс бань.

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Исследователи из министерства культуры Италии обнаружили винодельню, когда искали самые ранние постройки виллы. Они установили, что комплекс возвели над остатками арены для колесниц, построенной по приказу императора Коммода (179-192 годы нашей эры).

Винодельню смогли датировать благодаря надписи на чане для сбора вина. На поверхности артефакта было выбито имя «Гордиан». Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, имелся в виду император Гордиан III (первый и второй правители с таким именем просидели на троне всего несколько дней). Следовательно, винодельню могли построить по его приказу в 238-244 годах нашей эры.

Исследования показали, что полы винодельни облицевали красным мрамором. Это не слишком практичный материал, поскольку при намокании он становится очень скользким.

«Тот, кто это построил, отдавал предпочтение экстравагантному характеру винодельни, а не практическим соображениям», – отметили археологи.

Также были найдены два механических пресса дли винограда диаметром около двух метров. В них готовили виноградное сусло, которое затем поступало в три фонтана. Они размещались в полукруглых нишах, вделанных в стену внутреннего дворика.

Из фонтанов сусло стекало в огромные керамические кувшины, где происходило брожение. С трех сторон этого участка располагались крытые обеденные залы, где, по мнению историков, мог часто бывать сам император, сообщает Antiquity.