Биологи обнаружили у самцов пчел парфюмерные способности

Биологи Рурского университета Бохума в Германии обнаружили у самцов орхидейных пчел интересное поведение: они собирают молекулы запахов цветов в специальный мешочек на задних лапах. Таким образом они создают собственный парфюм для привлечения самок. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые давно знают, что эти пчелы коллекционируют ароматы во время брачного периода, однако для чего – известно не было. Некоторые предположили, что это может быть аттрактант (запах для привлечения самок) или вещество для общения с конкурентами.

В своей работе ученые провели эксперимент: они развели небольшую колонию пчел. Часть самцов обладала своим ароматом, а часть – нет. Затем они отслеживали, спаривалась ли самка, и если да, то с каким самцом.

Самцы — с ароматом или без — демонстрировали типичное поведение во время ухаживания. Спаривание произошло с 27 самками, каждая из которых спаривалась только с одним самцом. Только один раз самка спарилась с самцом без запаха. Однако ученые считают, что эта особь также приобрела смесь ароматов – он попросту мог их украсть у других самцов.