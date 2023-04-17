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Популярная функция WhatsApp получит обновление

В бета-версии обновления мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.24 был обнаружен апдейт популярной функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Популярная функция WhatsApp получит обновление
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Теперь пользователи получат возможность добавлять новые подписи к пересылаемым файлам, если решат удалить оригинальное сообщение.

«Это может быть полезным, если текущая подпись неточно описывает файл или вы желаете снабдить его другим описанием», — считают специалисты WABetaInfo.

Сообщается, что новая функция работает при пересылке картинок, видео, GIF-анимации и документов. Пока она доступна лишь бета-тестерам, но впоследствии распространится на всех пользователей мессенджера.

На прошлой неделе в бета-версии мессенджера WhatsApp на Android была обнаружена функция поиска в настройках — пользователи обнаружили в верхнем правом углу в настройках мессенджера кнопку поиска с изображением лупы, при нажатии по которой можно искать нужную функцию по ключевым словам.

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