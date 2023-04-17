Популярная функция WhatsApp получит обновление

В бета-версии обновления мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.24 был обнаружен апдейт популярной функции. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Теперь пользователи получат возможность добавлять новые подписи к пересылаемым файлам, если решат удалить оригинальное сообщение.

«Это может быть полезным, если текущая подпись неточно описывает файл или вы желаете снабдить его другим описанием», — считают специалисты WABetaInfo.

Сообщается, что новая функция работает при пересылке картинок, видео, GIF-анимации и документов. Пока она доступна лишь бета-тестерам, но впоследствии распространится на всех пользователей мессенджера.