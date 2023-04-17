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Глава Google ожидает роста дезинформации из-за внедрения ИИ в повседневную жизнь

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную жизнь людей увеличит масштабы проблемы дезинформации. Такое мнение выразил в воскресенье глава американской корпорации Google Сундар Пичаи в интервью телеканалу CNBC.

Глава Google предсказал рост дезинформации из-за ИИ
© globallookpress.com

По его словам, в результате быстрого развития ИИ масштабы дезинформации и распространения фейковых новостей будут "намного больше", что "может причинить вред" миру.

"Нам как обществу нужно адаптироваться к этому (к технологиям - прим. ТАСС)", - сказал Пичаи.

Ранее бывший менеджер корпорации Google, президент компании Signal Foundation Мередит Уиттакер отметила, что весь мир превратился в испытательную площадку для чат-бота на базе ИИ ChatGPT, что может привести к обострению проблемы слежки и концентрации больших объемов данных в руках нескольких компаний. Газета The New York Times на основе тестовой беседы журналиста издания с чат-ботом ChatGPT также проинформировала, что одним из деструктивных действий ИИ может быть взлом компьютеров и распространение дезинформации.

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