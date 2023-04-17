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В "Яндекс браузере" стал доступен перевод видео с китайского языка

Нейросети "Яндекс браузера" теперь переводят видео с китайского и автоматически накладывают русскую озвучку. Об этом говорится в сообщении компании.

В «Яндекс браузере» стал доступен перевод видео с китайского языка
© «Яндекс»

Отмечается, что технология уже работает на видеохостинге YouTube, а чуть позже появится поддержка китайской видеоплатформы Bilibili. "Яндекс браузер" сам предлагает перевести видео с китайского на YouTube сразу после того, как пользователь его откроет.

«Нужно просто нажать на кнопку "Перевести видео"», - добавили в компании.

Перевод осуществляется пои помощи специально обученной нейросети, пояснили в компании.

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