В "Яндекс браузере" стал доступен перевод видео с китайского языка
Нейросети "Яндекс браузера" теперь переводят видео с китайского и автоматически накладывают русскую озвучку. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что технология уже работает на видеохостинге YouTube, а чуть позже появится поддержка китайской видеоплатформы Bilibili. "Яндекс браузер" сам предлагает перевести видео с китайского на YouTube сразу после того, как пользователь его откроет.
«Нужно просто нажать на кнопку "Перевести видео"», - добавили в компании.
Перевод осуществляется пои помощи специально обученной нейросети, пояснили в компании.