Российские исследователи назвали время заселения Старой Ладоги

Российские ученые назвали время появления первых поселений славян в Старой Ладоге. Они могли возникнуть на 100 лет раньше, чем считалось.

По официальным данным, Ладогу основали в 753 году. Ученые установили эту дату, проведя дендрохронологический анализ деревянной конструкции Земляного городища. Однако точное время основания староладожских поселений до сих пор не определено.

Исследователи из Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена определили, что часть территорий была заселена уже в VII веке. Речь идет о городище Любша.

По мнению ученых, территория этого городища стала заселяться не позднее середины VII века. Определить точную дату не представляется возможным, поскольку на этом участке не сохранились древнейшие деревянные памятники. Следовательно, дендрохронологический анализ провести невозможно, а радиоуглеродный дает большую погрешность.

Тем не менее, как отметили ученые, новые данные могут указать направление для последующих исследований заселения Старой Ладоги, сообщается в научном сборнике «Новое в археологии Старой Ладоги».