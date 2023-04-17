Новый Android-вредонос проник в Play Store вместе с 60 приложениями

Новый Android-вредонос Goldoson проник в официальный магазин Google Play Store, «присоседившись» к 60 легитимным приложениям. В общей сумме этот софт скачали около ста миллионов раз.
По словам исследователей из команды McAfee, которые первыми вышли на Goldoson, вредонос может собирать данные об установленных приложениях, геолокации пользователя и подключённых по Wi-Fi и Bluetooth устройствах. Более того, Goldoson способен кликать на рекламных объявлениях в фоновом режиме.
Как только жертва запускает программу, содержащую Goldoson, библиотека регистрирует устройства и получает от удалённого сервера настройки. Домен злоумышленников, к слову, обфусцирован.
Конфигурация вредоноса содержит параметры, которые дают ему понять, какие именно данные передать оператору. Помимо этого, получаемые настройки задают частоту кликов по рекламным объявлениям.
В результате каждые два дня Goldoson передаёт C2-серверу список установленных в системе программ, MAC-адрес, историю геолокации, информацию о подключённых девайсах и др.
Специалисты McAfee уведомили не только Google, но и разработчиков затронутых приложений о вредоносе.