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Компания F+ tech начнет производство смартфона и планшета на ОС «Аврора» в Калининграде

Новый отечественный планшет от компании F+ tech получил название Life Tab Plus, а смартфон R570 и будут они разрабатываться для корпоративного и государственного секторов, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что разработчик будет предустанавливать на свои аппараты антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет приложений «МойОфис», а работать устройства будут на операционной системе «Аврора».

F+ tech анонсировала российские смартфон и планшет на ОС «Аврора»
© РИА Новости

Таким образом в компании надеются попасть в реестр Минцифры для получения государственных льгот.

При этом «Коммерсанту» эксперты сообщают о достаточно низкой популярности в России операционной системы «Аврора» и устройства с ней, из-за чего в ближайшее время большого прорыва ожидать не приходится.

Напомним, что ранее в Минцифре озаботились независимостью ОС «Аврора», так как разрабатывается она на основе программного кода Android от американской компании Google.

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