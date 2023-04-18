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Спрос на товары для "умного" дома в России вырос в 1,5 раза

Спрос на «умные» решения для дома в России стремительно растет — в январе-марте 2023 года продажи таких смарт-гаджетов в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Спрос на товары для умного дома в России вырос в 1,5 раза
© Газета.ru

Одной из причин увеличения спроса называется снижение среднего чека на устройства «умного» дома.

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость «умной» лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 руб., то сейчас новинки можно приобрести за 699 руб.», — заявил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Самой быстрорастущей категорией среди устройств «умного» дома стали смарт-розетки. На втором месте оказались интеллектуальные системы освещения, а на третьем — разнообразные смарт-датчики.

Главным элементом «умного» дома остаются смарт-лампы — на их долю приходится около 60% продаж.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что новые устройства «Яндекса» для «умного» дома поступили в продажу в России.

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