Спрос на товары для "умного" дома в России вырос в 1,5 раза

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость «умной» лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 руб., то сейчас новинки можно приобрести за 699 руб.», — заявил директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.