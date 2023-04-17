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7 минут назад

Google выпустила экстренный апдейт для Chrome и призвала всех срочно обновиться

Газета.Ruиещё 1

Компания Google выпустила экстренное обновление браузера Chrome до версии 112.0.5615.121, призванное защитить пользователей от опасной уязвимости. Об этом сообщает портал The Register.

Google выпустила экстренный апдейт для Chrome
Фото: Газета.ruГазета.ru

Речь идет об уязвимости с кодом CVE-2023-2033. Она стала первой брешью нулевого дня в браузере Google Chrome с начала 2023 года. Злоумышленник может использовать эту уязвимость при помощи вредоносного сайта, после чего получит доступ к системе жертвы.

Известно, что Google признала наличие эксплойта и его применение в интернете. Уязвимостью была обнаружена специалистом Google Threat Analysis Group 11 апреля, после чего компания выпустила срочный патч для браузера и призвала всех пользователей обновиться до последней его версии. Технические подробности об атаках при помощи CVE-2023-2033 традиционно не раскрываются, чтобы большинство успело безопасно установить апдейт.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что хакерская группировка LockBit, печально известная своими вирусами-вымогателями, создала первое вредоносное ПО специально для компьютеров Apple Mac.

Наука и техника,Google,
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