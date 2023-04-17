Извержение вулкана Тонга оказалось мощнее ядерных испытаний США

Ученые из Университета Майами показали, что извержение вулкана в Тонга в 2022 году было сильнее самых крупных ядерных испытаний США и произвело на свет мегацунами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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Специалисты проанализировали снимки и карты, полученные в результате спутниковых наблюдений и съемок с беспилотников, а также данные полевых исследований, чтобы реконструировать цунами, возникшие в архипелаге Тонга. Оказалось, что регион характеризуется сложными рельефом мелководного дна, который действует как ловушка для медленных волн, удерживающая цунами в течение одного часа.

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Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произвел три взрыва. Первый характеризовался мощностью 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, второй последовал через 12 минут и достиг мощности 4 мегатонны, а третий произошел через 38 минут после второго и достиг рекордных 15 мегатонн или выше. Извержение Тонга породило цунами высотой до 85 метров. На берега острова Тофуа обрушились волны высотой 45 метров, а на самый населенный остров архипелага Тонгатапу — 17 метров. Природная катастрофа унесла жизни нескольких человек.

Причинами немногочисленных жертв стали удачное местоположение извержения (волны от него обрушились на крутые берега высотой от 30 до 70 метров), отсутствие туристов из-за карантинных мер против пандемии COVID-19, а также меры по предупреждению и эвакуации населения, проводимые на островах Тонга за несколько лет до извержения. Однако существуют и другие подводные вулканы, способные породить мегацунами такой же силы и являющиеся потенциальной угрозой для жизни десятков тысяч человек.