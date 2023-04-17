СМИ сообщили о сбоях в работе YouTube

Утром в понедельник, 17 апреля, в работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Downdetector.

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Чаще всего проблемы возникали с видеотрансляциями - на сложности с загрузкой видео пожаловались 56 процентов пользователей, еще 27 процентов сообщили о проблемах в работе приложения YouTube, а 17 процентов - о проблемах с загрузкой сайта.

«Они что, используют один сервер для обслуживания сайта?» - написал один из пользователей.

По данным DownRadar, сбои зафиксированы во многих российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, а также в городах Белоруссии и Казахстана.