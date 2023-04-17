$81.50-0.1790.16+0.16
46 минут назад

СМИ сообщили о сбоях в работе YouTube

Мария Иванова

Утром в понедельник, 17 апреля, в работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Downdetector.

СМИ сообщили о сбоях в работе YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего проблемы возникали с видеотрансляциями - на сложности с загрузкой видео пожаловались 56 процентов пользователей, еще 27 процентов сообщили о проблемах в работе приложения YouTube, а 17 процентов - о проблемах с загрузкой сайта.

«Они что, используют один сервер для обслуживания сайта?» - написал один из пользователей.

По данным DownRadar, сбои зафиксированы во многих российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, а также в городах Белоруссии и Казахстана.

18 марта произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте»: в частности, пользователи столкнулись с проблемами при загрузке сообщений. У 86 процентов пользователей сайт не работал полностью, семь процентов не получали сообщения, еще у шести процентов не работало приложение.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий