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43 минуты назад

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона: топовый Plus и более дешёвый Lite

Ferra.ru

Motorola готовит к выпуску сразу две новые модели своего складного смартфона Razr в 2023 году.

Motorola готовит сразу два новых складных смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И если ранее уже была информация о том, что компания работает над новой версией своего складного смартфона Razr, которая, судя по утечкам, будет называться Razr Plus, то сейчас популярный инсайдер OnLeaks представил рендеры прототипа Razr Lite.

В отличие от Plus-версии с большим внешним экраном, Lite будет иметь гораздо меньший дисплей снаружи, занимающий при этом всю ширину устройства. Такое решение внешне будет напоминать Galaxy Z Flip 4.

9to5Google

Пока нет точной информации, чем ещё Lite будет отличаться от Plus, но можно предположить, что устройство получит менее производительный процессор, меньше памяти и более низкую цену. На последнее намекают и инсайдеры.

Точные сроки выпуска новых устройств пока неизвестны. В то же время сетевые источники указывают на июнь как дату анонса и релиза.

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