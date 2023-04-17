Motorola готовит сразу два новых складных смартфона

Motorola готовит к выпуску сразу две новые модели своего складного смартфона Razr в 2023 году.

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И если ранее уже была информация о том, что компания работает над новой версией своего складного смартфона Razr, которая, судя по утечкам, будет называться Razr Plus, то сейчас популярный инсайдер OnLeaks представил рендеры прототипа Razr Lite.

В отличие от Plus-версии с большим внешним экраном, Lite будет иметь гораздо меньший дисплей снаружи, занимающий при этом всю ширину устройства. Такое решение внешне будет напоминать Galaxy Z Flip 4.

9to5Google

Пока нет точной информации, чем ещё Lite будет отличаться от Plus, но можно предположить, что устройство получит менее производительный процессор, меньше памяти и более низкую цену. На последнее намекают и инсайдеры.