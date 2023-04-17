Bloomberg: Apple представит новые MacBook в июне 2023 года

На конференции разработчиков WWDC 2023, которая состоится в июне 2023 года, компания Apple покажет не только первую гарнитуру смешанной реальности, но и новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On.

Речь идет о 15-дюймовом MacBook Air, MacBook Pro 13 и обновленном MacBook Air 13. При этом Гурман отметил, что новинки «вряд ли получат» актуальные чипы M3.

«Вместо этого они будут на работать на базе чипов, похожих на процессоры M2», — заявил инсайдер.

На данный момент не совсем понятно, что имел в виду Гурман, учитывая, что 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air уже оснащены M2. Вероятно, Apple готовит более мощную версию уже существующего чипа.

Кроме того, по словам Гурмана, на WWDC состоится анонс iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, а также обновление watchOS 10.