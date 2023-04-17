$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Bloomberg: Apple представит новые MacBook в июне 2023 года

Газета.Ruиещё 1

На конференции разработчиков WWDC 2023, которая состоится в июне 2023 года, компания Apple покажет не только первую гарнитуру смешанной реальности, но и новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман в своей еженедельной рассылке Power On.

Bloomberg: Apple представит новые MacBook в июне 2023 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о 15-дюймовом MacBook Air, MacBook Pro 13 и обновленном MacBook Air 13. При этом Гурман отметил, что новинки «вряд ли получат» актуальные чипы M3.

«Вместо этого они будут на работать на базе чипов, похожих на процессоры M2», — заявил инсайдер.

На данный момент не совсем понятно, что имел в виду Гурман, учитывая, что 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air уже оснащены M2. Вероятно, Apple готовит более мощную версию уже существующего чипа.

Кроме того, по словам Гурмана, на WWDC состоится анонс iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, а также обновление watchOS 10.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что владельцам смартфонов iPhone на мобильной операционной системе iOS 11 стоит ожидать скорого отключения всех важных функций и «превращения гаджета в кирпич».

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий