Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине была создана 23 марта 2022 года. И спустя год собраны неопровержимые доказательства того, как киевский режим в сговоре с министерством обороны США превратил граждан Украины в живую лабораторию экспериментов и испытаний. Всего в итоговом докладе комиссия Госдумы более 200 страниц. И теперь этот доклад будет направлен во все страны мира.

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Рядом с парламентской трибуной восемь коробок, в которых тысячи документов и свидетельских показаний. И вывод напрашивается лишь один - США долгие годы использовали территорию Украины для создания биологического оружия против нашей страны. И понимая всю серьезность этого преступления, первое, что сделали их украинские пособники едва началась спецоперация, - попытались замести следы.

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«Я хочу напомнить, что 24 февраля был подписан первый документ, касающийся уничтожения биологических разработок на территории Украины. Он был подписан, если помните, министром здравоохранения и охраны здоровья Украины. Самое интересное, что его документ он был первоначально составлен на английском языке. Принесли его американским представителям в ходе проведения специальной военной операции Министерства обороны», - сказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Чем больше городов и поселков Донбасса освобождали наши военные - тем больше обнаруживалось документов, подтверждающих жуткие опыты, которые годами специалисты Пентагона ставили в стенах украинских биолабораторий. Расследование показало, что по периметру вдоль границ России, начиная с 80-х годов, собирались и изучались опасные патогены. Одной из задач этих лабораторий была работа над созданием биологического оружия, способного избирательно поражать определенные этнические группы. Для этого американским микробиологам и нужны были близкие к нам по генотипу украинцы. Согласно документам, подопытными стали как минимум 4 тысячи граждан Украины, в основном военнослужащие.