Маска обеспокоила предвзятость искусственного интеллекта

Он заявил о том, что левые программисты могут использовать его, чтобы "лгать" и "комментировать одни вещи, а не другие". "Происходит то, что они обучают ИИ лгать. Это плохо", - сказал он. Это мнение Маск озвучил в программе популярного телеведущего Такера Карлсона Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News.