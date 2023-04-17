Маска обеспокоила предвзятость искусственного интеллекта

Генеральный директор Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу предвзятости искусственного интеллекта (ИИ).
Он заявил о том, что левые программисты могут использовать его, чтобы "лгать" и "комментировать одни вещи, а не другие". "Происходит то, что они обучают ИИ лгать. Это плохо", - сказал он. Это мнение Маск озвучил в программе популярного телеведущего Такера Карлсона Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News.
По словам Маска, искусственный интеллект более опасен, чем, "скажем, неправильное управление проектированием самолетов, обслуживанием производства или плохим производством автомобилей". "У него есть потенциал, правда, можно считать эту вероятность малой, но она нетривиальна, она имеет потенциал разрушения цивилизации", - заключил миллиардер.
Напомним, что ранее Илон Маск был среди 1300 известных бизнесменов и ученых, которые подписали открытое письмо, призывающее к шестимесячной паузе в обучении систем ИИ, выходящих за рамки уровня чат-бота Open AI GPT-4.