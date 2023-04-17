В 2024 году на Чукотке и Ямале появятся первые базы для запуска дронов

В 2024 году на аэродромах в девяти поселках и городах Чукотки и Ямала появятся первые базы для дронов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный Минтрансом России паспорт федерального проекта, посвященного развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности полетов беспилотных авиационных систем (БАС).

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Министерство определило первые девять населенных пунктов, аэродромы которых будут оснащены унифицированной инфраструктурой связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов беспилотных воздушных систем (БВС). Ведомство выбрало Анадырь, Беринговский, Марково, Канчалан, Салехард, Салемал, Панаевск, Питляр и Лопхари. Как говорится в документе, определиться с техническими и финансовыми параметрами проектов оснащения посадочных площадок в этих населенных пунктах Минтранс собирается в текущем году, а внедрение самих инфраструктурных комплексов намечено на 2024 год. В 2025 году программу расширят еще на 20 аэродромов, в 2026 - на 58, а к 2030 году подобной инфраструктурой должны быть оснащены 290 аэродромов страны.