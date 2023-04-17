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Телескоп TESS обнаружил на расстоянии 40 световых лет от Земли скалистую планету

Международная группа астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже (Массачусетс) объявила об обнаружении планеты размером с Венеру, которая вращается вокруг красного карлика, находящегося на расстоянии 40 световых лет от Земли в направлении созвездия Октант, сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

На расстоянии 40 световых лет от Земли обнаружена скалистая планета
© NASA

Планета была названа LHS 475 b и идентифицирована благодаря космическому аппарату НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), производящему поиск экзопланет методом транзита — когда крупное небесное тело проходит на фоне диска звезды (это выражается в падении кривой блеска).

К настоящему моменту было идентифицировано около 6400 экзопланет-кандидатов, из них 3032 были подтверждены.

LHS 475 b имеет радиус 0,955 радиуса Земли, ей требуется 48,7 часа, чтобы совершить оборот вокруг родительского светила, от которого находится на расстоянии 0,02 астрономической единицы (примерно в 15 раз ближе, чем от Солнца до Меркурия).

Массу планеты определить пока не удалось, но, вероятно, она является скалистой и имеет похожий на земной состав недр.

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