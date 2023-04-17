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Россия выведет на орбиту Земли спутник-сервер размером со спичечный коробок

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Частная российская компания России RuVDS объявила о планах запустить к осени на околоземную орбиту пико-спутник, который будет выполнять функции сервера, сообщает ТАСС.

Россия выведет на орбиту Земли спутник размером со спичечный коробок
© NASA

Эта уникальная миссия станет первым экспериментом подобного рода в России. Она предполагает использование новой технологии пускового контейнера, разработанного компанией «Малые космические системы» (МКС). Данная разработка позволит в будущем выводить на орбиту несколько десятков аппаратов за раз.

«Мы запускаем спутник-сервер с целью понять надежность принятых архитектурных решений и перспективы дальнейшего развития подобных проектов», – заявил основатель и гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

Он отметил, что уникальность этой миссии заключается в применении новой технологии пускового контейнера, что значительно повышает научную ценность эксперимента.

Новая технология, разработанная МКС, позволит выводить на орбиту аппараты размером 5x5x5 см с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры для кубсатов размером от 10x10x10 см. Это открывает возможность запуска сразу нескольких пико-спутников и снижает затраты на миссию в 10 раз по сравнению с использованием кубсатов.

Предполагается, что пусковой контейнер для запуска спутника-сервера будет интегрирован на аппарат «Стратосат ТК-1», что сделает миссию еще более доступной с финансовой точки зрения.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу «Роскосмоса» по созданию российской станции на орбите Земли. Также лидер страны поддержал предложение учредить орден имени космонавта Юрия Гагарина.

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