Россия выведет на орбиту Земли спутник размером со спичечный коробок

Частная российская компания России RuVDS объявила о планах запустить к осени на околоземную орбиту пико-спутник, который будет выполнять функции сервера, сообщает ТАСС.

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Эта уникальная миссия станет первым экспериментом подобного рода в России. Она предполагает использование новой технологии пускового контейнера, разработанного компанией «Малые космические системы» (МКС). Данная разработка позволит в будущем выводить на орбиту несколько десятков аппаратов за раз.

«Мы запускаем спутник-сервер с целью понять надежность принятых архитектурных решений и перспективы дальнейшего развития подобных проектов», – заявил основатель и гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

Он отметил, что уникальность этой миссии заключается в применении новой технологии пускового контейнера, что значительно повышает научную ценность эксперимента.

Новая технология, разработанная МКС, позволит выводить на орбиту аппараты размером 5x5x5 см с помощью ракеты-носителя, на которую установлены пусковые контейнеры для кубсатов размером от 10x10x10 см. Это открывает возможность запуска сразу нескольких пико-спутников и снижает затраты на миссию в 10 раз по сравнению с использованием кубсатов.