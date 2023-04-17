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"Лаборатория Касперского" разработала переносной детектор для обнаружения беспилотников

«Лаборатория Касперского» сообщила ТАСС, что разработала мобильный радиочастотный детектор для обнаружения беспилотников. В пресс-службе сообщили, что первых 20 устройств уже поставили в одну из российских коммерческих структур.

В РФ разработан переносной детектор для обнаружения беспилотников
© Газета.ru

«Инженеры «Лаборатории Касперского» разработали Kaspersky Antidrone Portable — мобильный радиочастотный детектор для обнаружения дронов», — сообщили в компании, уточнив, что устройство предназначено для массовых мероприятий, защиты частной собственности, а также транспортной инфраструктуры.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что детектор способен определять точное местоположение наиболее распространенных моделей дронов в радиусе до 1 км. Также он может определять положение оператора, который управляет БПЛА.

Разработанное устройство весит менее 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Оно может работать в автономном режиме порядка двух часов. Отмечается также, что оператор устройства, передвигаясь по периметру, способен расширить радиус поиска. Также технологию можно использовать совместно с мобильным подавителем дронов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой.

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