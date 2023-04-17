Число утекших персональных данных в 4,5 раза превысило население РФ

Данные исследования ГК InfoWatch «Россия: утечки информации ограниченного доступа в 2022» свидетельствуют, что за 2022 год в РФ количество утекших записей персональных данных и платежной информации выросло в 2,67 раза по сравнению с предыдущим годом и составило более 667 млн единиц, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующие документы.

Эксперты пришли к выводу, что количество скомпрометированных в прошлом году записей более чем в 4,5 раза превысило население страны. В исследовании также говорится, что такая утечка в прошлом году по объему выросла на треть по сравнению с периодом 2021 года и содержала около 940 тыс. записей.

Эксперты по кибербезопасности также отмечают, что порядка 80% утечек имеют гибридный вектор воздействия, что означает, что в похищении данных участвовали как внешние, так и внутренние нарушители. Кроме этого, специалисты отметили, что доля утечек информации категории «коммерческая тайна» выросло вдвое, а на малый бизнес пришлось более 20% утечек (вдвое больше, чем в 2021-м).