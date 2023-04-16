В Португалии обнаружили скелет женщины с огромным выростом на бедре

Археологи обнаружили в Португалии скелет женщины с огромным выростом на бедре
Ученые из Лиссабонского университета обнаружили древний скелет женщины с массивным костным наростом на бедре, который образовался после тяжелой травмы и мог сильно ограничить подвижность. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.
Археологи обнаружили скелет изуродованной женщины в 2002 году в древнем некрополе церкви Сан-Жулиан в Португалии. Они обнаружили ее останки среди 106 взрослых и 45 детей, живших от 600 до 200 лет назад. Рост женщины составлял 1,54 метра. Она прожила более 50 лет. Ученые нашли ее лежащей на спине, с руками, упирающимися в таз, монетой на левом предплечье и наклоненной вправо головой.
8-сантиметровый нарост вырос в месте, где гребенчатая мышца соединяет бедренную и лобковую кости. Исследователи не обнаружили на бедренной кости следа перелома. Они пришли к выводу, что женщина получила мышечную травму незадолго до смерти, и прожила с ней от шести недель до года. Нарост помешал бы женщине совершать какие-либо динамичные движения или переносить тяжести. Судя по этому, она имела доступ к помощи от родственников или общины, что позволило ей прожить какое-то время с инвалидностью.