В Португалии обнаружили скелет женщины с огромным выростом на бедре

Ученые из Лиссабонского университета обнаружили древний скелет женщины с массивным костным наростом на бедре, который образовался после тяжелой травмы и мог сильно ограничить подвижность. Исследование опубликовано в International Journal of Paleopathology.

© Sandra Assis

Археологи обнаружили скелет изуродованной женщины в 2002 году в древнем некрополе церкви Сан-Жулиан в Португалии. Они обнаружили ее останки среди 106 взрослых и 45 детей, живших от 600 до 200 лет назад. Рост женщины составлял 1,54 метра. Она прожила более 50 лет. Ученые нашли ее лежащей на спине, с руками, упирающимися в таз, монетой на левом предплечье и наклоненной вправо головой.