Воспоминания человека искажаются через секунды после события

После того, как они дали ответ, их попросили оценить их уверенность, от очень низкой до очень высокой, в том, что они угадали правильно. Участники ошибались примерно в 20% случаев, и эта частота ошибок подскочила до 30%, когда их спрашивали через три секунды после испытания. В 37% случаев участники воспринимали буквы как расположенные нормально, а не зеркально. Также они часто были уверены, что буквы из второй (побочной) серии букв находились в той, которую нужно было запомнить. Опыт показывает, что человеческий мозг записывает опыт на основе имеющихся представлений (в данном случае о том, как должна выглядеть буква). Это позволяет нам генерировать более точные прогнозы о мире, отсекая особенности, которые не соответствуют этим предубеждениям.