Воспоминания человека искажаются через секунды после события

Ученые из Университета Амстердама выяснили, что люди могут генерировать ложные воспоминания о событиях всего через несколько секунд после того, как те произошли. Исследование опубликовано журнале PLOS One.
Чтобы проверить точность кратковременной памяти, исследователи привлекли 534 добровольцев для участия в серии из четырех экспериментов. Каждый опыт был направлен на запоминание определенной последовательности букв латинского алфавита. Участники должны были запомнить саму букву, а также положение символа — нормальное или зеркальное. Иногда людям показывали вторую, не относящуюся к делу серию букв.
После того, как они дали ответ, их попросили оценить их уверенность, от очень низкой до очень высокой, в том, что они угадали правильно. Участники ошибались примерно в 20% случаев, и эта частота ошибок подскочила до 30%, когда их спрашивали через три секунды после испытания. В 37% случаев участники воспринимали буквы как расположенные нормально, а не зеркально. Также они часто были уверены, что буквы из второй (побочной) серии букв находились в той, которую нужно было запомнить. Опыт показывает, что человеческий мозг записывает опыт на основе имеющихся представлений (в данном случае о том, как должна выглядеть буква). Это позволяет нам генерировать более точные прогнозы о мире, отсекая особенности, которые не соответствуют этим предубеждениям.
"Похоже, что кратковременная память не всегда точно отражает то, что было только что воспринято. Вместо этого память формируется тем, что мы ожидали увидеть", — объяснили ученые.