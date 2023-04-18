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1 час назад

Илон Маск начал торговать газовыми горелками в виде ракеты Starship

Газета.Ruиещё 3

Предприниматель Илон Маск объявил о старте предзаказа на ручные газовые горелки в виде ракеты SpaceX Starship. Пост о новинке появился в Twitter-аккаунте миллиардера.

Маск начал торговать газовыми горелками в виде ракеты Starship
Фото: SpaceXSpaceX

«Мини-Starship с огнем!» — так прокомментировал новый товар Маск.

На сайте официального магазина SpaceX горелку предлагается использовать для того, чтобы «карамелизировать сахар на крем-брюле или расплавить немного сыра».

«Ручная горелка Starship, созданная для генерации ветрозащитного пламени, облегчит работу по обжариванию всего, от стейка до безе. За пределами кухни вы можете использовать Starship, чтобы зажечь свечи или камин. Кому нужны дурацкие спички, когда в ваших руках сила ракеты?», — гласит описание товара.

Горелку также можно поставить на полку в качестве коллекционной фигурки. Масштаб по отношению к настоящей ракете Starship составляет 1:200. Стоимость новинки — $175 (около 14 тыс. руб.). Первые поставки горелки ожидаются в третьем квартале 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Илон Маск выпустил свой бренд пива в бутылках в стиле Cybertruck.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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