$81.50-0.1790.16+0.16
19 минут назад

Windows 11 научились запускать с флешки без установки. Работает даже на неподдерживаемых компьютерах

Ferra.ru

Разработчик NTDEV представил Live11 — LiveCD для Windows 11. С его помощью пользователи могут опробовать операционную систему без необходимости её установки на жёсткий диск или SSD.

Windows 11 научились запускать с флешки без установки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что Live11 основан на Windows 11 Pro и не требует записи файлов на диск. При этом скачать проект вы можете с сайта Internet Archive, а затем записать образ на USB-флешку, карту microSD или даже DVD-R.

Размер образа составляет 4,4 ГБ, что позволяет уместить его на DVD-диске ёмкостью 4,7 ГБ.

LiveCD давно популярны среди пользователей Linux, которые используют их для тестирования дистрибутивов перед установкой. Теперь такая возможность появилась и у пользователей Windows 11.

Live11 предоставляет возможность ознакомиться с интерфейсом Windows 11 на компьютере, который вы планируете обновить с Windows 10. При этом работает такая «сборка» даже на тех компьютерах, которые не подходят под официальные требования Microsoft из-за отсутствия проверки TPM 2.0.

Однако стоит учесть, что Live11 это всё же урезанная Windows 11, использующая меньше ресурсов и не сохраняющая настройки или установленные приложения.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий