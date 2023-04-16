Windows 11 научились запускать с флешки без установки

Разработчик NTDEV представил Live11 — LiveCD для Windows 11. С его помощью пользователи могут опробовать операционную систему без необходимости её установки на жёсткий диск или SSD.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что Live11 основан на Windows 11 Pro и не требует записи файлов на диск. При этом скачать проект вы можете с сайта Internet Archive, а затем записать образ на USB-флешку, карту microSD или даже DVD-R.

Размер образа составляет 4,4 ГБ, что позволяет уместить его на DVD-диске ёмкостью 4,7 ГБ.

LiveCD давно популярны среди пользователей Linux, которые используют их для тестирования дистрибутивов перед установкой. Теперь такая возможность появилась и у пользователей Windows 11.

Live11 предоставляет возможность ознакомиться с интерфейсом Windows 11 на компьютере, который вы планируете обновить с Windows 10. При этом работает такая «сборка» даже на тех компьютерах, которые не подходят под официальные требования Microsoft из-за отсутствия проверки TPM 2.0.