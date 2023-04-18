Любовный гороскоп на 19 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот день вам важно будет прислушаться к партнеру. Звезды рекомендуют вам не отмахиваться от него 19 апреля. Иначе он найдет более благодарного слушателя. ТЕЛЬЦЫ Звезды советуют вам не лезть к избраннику в этот день. Даже если у него появятся проблемы, он должен будет справиться с ними самостоятельно. Ваша помощь 19 апреля может оказаться для него медвежьей услугой. БЛИЗНЕЦЫ В этот день любимый человек может быть слишком настойчивым. Если вам это не понравится, так ему об этом и скажите. Намеки 19 апреля работать не будут. РАКИ Если в этот день вы будете на ходу менять планы, не забудьте уведомить об этом избранника. Звезды предупреждают: если этого не сделать, между вами может вспыхнуть серьезный конфликт. ЛЬВЫ Если вы давно планировали серьезно поговорить с партнером (в том числе и о разрыве отношений), эта среда будет подходящим днем для решительных заявлений и действий, говорят звезды. ДЕВЫ В этот день вам необходимо быть чуть более жестким, чем обычно, говорят звезды. И предупреждают: если дадите слабину 19 апреля, впоследствии на вас могут сесть и ножки свесить. ВЕСЫ Если вы в настоящий момент одиноки, то в эту среду должны обращать внимание не только на представителей противоположного пола, но и на знаки судьбы. А их может быть немало, говорят звезды. СКОРПИОНЫ Если вы попросите избранника о помощи, то принимайте ее безоговорочно, говорят звезды. Если будете кукситься или по-другому как-то выражать свои эмоции, рискуете разругаться в пух и прах. СТРЕЛЬЦЫ Если на память надежды нет, то лучше записывайте, советуют звезды. Особенно это будет важно 19 апреля, когда партнер будет чего-то ждать от вас. КОЗЕРОГИ Если в эту среду вам придется в чем-то убеждать любимого человека, будьте корректным, призывают звезды. Давлением 19 апреля вы только все испортите. ВОДОЛЕИ Если вы находитесь в поисках пары, этот день может вас приятно удивить, говорят звезды. Так что настройтесь на позитив с самого утра, встаньте пораньше и на всякий случай не сидите дома. РЫБЫ Прислушайтесь к избраннику, советуют звезды. Особенно в том случае, если он будет вас критиковать. В этот день замечания будут оправданы и смогут по-настоящему изменить ваши отношения. Фото: unsplash.com