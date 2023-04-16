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16 минут назад

Большой взрыв мог быть не один: новая теория рождения Вселенной

Ferra.ru

Новое исследование предполагает, что вскоре после Большого взрыва мог произойти второй космический взрыв. Ученые предполагают, что этот «темный» Большой взрыв наполнил космос темной материей.

Появилась новая теория рождения Вселенной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для справки: Темная материя представляет собой форму материи, не участвующую в электромагнитных взаимодействиях и поэтому не поддающуюся непосредственному наблюдению.

Исследователи предполагают, что темный Большой взрыв начался только после того, как инфляция исчезла, а Вселенная достаточно расширилась и охладилась, чтобы заставить новое квантовое поле, так называемое «темное поле», совершить свой собственный фазовый переход, где оно трансформировалось в частицы темной материи.

Темная теория Большого взрыва имеет несколько преимуществ. Она согласуется с тем, что ученые знают о темной материи, и позволяет исследователям создавать модели темной материи, не беспокоясь о том, как они повлияют на поведение нормальной материи в самые ранние времена.

Теория также дает ответ на главный вопрос Вселенной - как и откуда появилось такое большое количество невидимой темной материи.

Но это лишь небольшой шаг в понимании человечеством зарождения вселенной. Так что дальнейшие исследование - лишь вопрос времени.

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