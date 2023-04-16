Открыта новая экзопланета, похожая на Юпитер

Американские ученые открыли новую экзопланету HIP 99770 b. Для этого они использовали комбинацию прямых и косвенных методов, которая в дальнейшем может помочь находить другие новые экзопланеты. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Экзопланеты — это планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Ученые могут находить и исследовать эти космические объекты с помощью прямых методов, наблюдая в телескоп отраженный от них свет. Тем не менее, за последние 15 лет прямым методом удалось обнаружить лишь 20 экзопланет. Чаще используются косвенные методы, при которых существование планеты определяют по влиянию, которое она оказывает на звезду, вокруг которой обращается. Такой подход позволяет получить более точные данные о массе планеты и ее орбите.

Американские астрономы использовали комбинацию прямых и косвенных методов. Для этого они проанализировали данные, полученные с телескопов Subaru, Hipparcos и Gaia. В результате ученые смогли обнаружить новую экзопланету — HIP 99770 b. Ее масса в 14-16 раз превышает массу Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы. HIP 99770 b обращается вокруг звезды, масса которой вдвое больше, чем у Солнца. Экзопланета освещается своей звездой примерно так же хорошо, как Юпитер Солнцем. Кроме того, ученые выяснили, что звезда, вокруг которой обращается HIP 99770 b, окружена ледяными обломками, напоминающими пояс Койпера — скопление обломков малых космических тел, расположенное за орбитой Нептуна.