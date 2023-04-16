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Учёные научились излечивать один из типов слепоты

Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS, Сингапурского института глазных исследований и Каролинского института в Швеции успешно использовали стволовые клетки для производства фоторецепторных клеток и восстановления зрения в экспериментальных моделях поврежденной сетчатки.

Учёные научились излечивать один из типов слепоты
© Ferra.ru

Потеря фоторецепторов в глазу может привести к снижению зрения и слепоте. В настоящее время не существует эффективного лечения этой болезни.

Команда разработала новый метод, который позволил получить клетки-предшественники фоторецепторов, аналогичные тем, что находятся в человеческих эмбрионах. Пересадка этих клеток в экспериментальные модели привела к частичному восстановлению функции сетчатки.

Следующая задача исследователей - изучить эффективность их метода на моделях дегенерации фоторецепторов, более близких к человеческим.

Болезнь Альцгеймера начинает развиваться в головном мозге за несколько десятилетий до появления первых симптомов. Научные работы также показывают, что эта болезнь влияет на сетчатку глаза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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