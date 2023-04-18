Последствия загрязнения воздуха выявили у людей во всех возрастных группах

Ученые Имперского колледжа Лондона (Imperial College London, ICL) выявили, что последствия, вызванные загрязненным воздухом, прослеживаются у людей во всех возрастных группах: от младенцев до пожилых. Результаты работы опубликованы на официальном сайте исследовательского центра.

Новый отчет основан на более чем 35 тысячах исследований со всего мира, которые продолжались десять лет. Были учтены выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Комитета Великобритании по медицинским последствиям загрязнения воздуха, Королевского колледжа врачей, Института воздействия на здоровье и Международного агентства по исследованию рака.

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Авторы изучили данные влияния загрязненного воздуха на мозг, включая психическое состояние и деменцию. Исследователи выявили, что последствия оказались значительными для общества и экономики, но пока определить их количественно не удалось.

Плохая экологическая обстановка в первые недели жизни также обусловливала сниженную массу тела при рождении, более частые выкидыши и мертворождения. Плод оказался уязвим, поскольку мать может вдыхать вредные частицы, которые затем попадают в кровоток, что приводит к неблагоприятным последствиям для развития, включая замедление роста ребенка.

При этом репродуктивные проблемы также затрагивают и мужчин: у участников, подверженных воздействию загрязненного воздуха, наблюдался меньший объем спермы.

Рассмотрев медицинские записи около 2000 детей в возрасте восьми и девяти лет, авторы увидели, что в среднем ребенок из-за некачественного воздуха терял около пяти процентов от ожидаемого объема легких. Кроме того, у таких детей чаще фиксировались проблемы с кровяным давлением и когнитивными навыками. Наиболее выраженный негативный эффект был связан с воздействием NO2 (оксида азота), который часто используется в качестве показателя выбросов выхлопных газов дизельного топлива.

В докладе также говорится, что загрязнение вызывает астму: около семи процентов всех случаев в Лондоне были спровоцированы именно плохим воздухом.