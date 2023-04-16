11-летний марсоход получил крупное обновление ПО
Марсоход NASA Curiosity получил крупное обновление программного обеспечения, включающее около 180 изменений, наиболее значительными из которых являются новые возможности управления.
Обновление, которое готовилось несколько лет, позволит марсоходу двигаться быстрее и уменьшить износ колес. Curiosity теперь может больше «думать во время движения».
Новое ПО также поможет Curiosity быстрее обрабатывать изображения, что позволит ему проводить больше времени в движении. Команда также хочет сохранить здоровье алюминиевых колес Curiosity, на которых в 2013 году начали появляться признаки поломки протектора.
Обновление еще и упростит задачу водителей-людей Curiosity, которым приходится составлять сложные планы, содержащие сотни команд, а также позволит им загружать исправления для ПО легче, чем в прошлом.