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51 минуту назад

Гигантский MacBook Air может увидеть свет совсем скоро

Ferra.ru

Согласно последним сообщениям, предстоящий 15-дюймовый MacBook Air будет оснащен процессором, эквивалентным текущему чипу M2 компании. Источники предполагают, что устройство уже прошло тестирование на совместимость со сторонними приложениями App Store, что указывает на близость релиза.

Гигантский MacBook Air может увидеть свет совсем скоро
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Engadget сообщает, что устройство оснащено восьмиядерным процессором, десятиядерным GPU и 8 ГБ оперативной памяти, причем спецификации указывают на чипсет M2, а не на ранее ожидаемый M3.

Одна из наиболее примечательных деталей заключается в том, что 15-дюймовый MacBook Air будет иметь разрешение дисплея на одном уровне с 14-дюймовым MacBook Pro.

Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что, хотя ноутбук, оснащенный чипом M2, возможно, не является серьезным изменением в линейке Mac, более значительные изменения произойдут с выходом чипа M3. Дата выхода 15-дюймового MacBook Air в настоящее время не определена, хотя Гурман ранее предполагал, что он может появиться где-то между концом весны и летом этого года.

Наука и техника,Марк Гурман,
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