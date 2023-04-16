Гигантский MacBook Air может увидеть свет совсем скоро

Согласно последним сообщениям, предстоящий 15-дюймовый MacBook Air будет оснащен процессором, эквивалентным текущему чипу M2 компании. Источники предполагают, что устройство уже прошло тестирование на совместимость со сторонними приложениями App Store, что указывает на близость релиза.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Engadget сообщает, что устройство оснащено восьмиядерным процессором, десятиядерным GPU и 8 ГБ оперативной памяти, причем спецификации указывают на чипсет M2, а не на ранее ожидаемый M3.

Одна из наиболее примечательных деталей заключается в том, что 15-дюймовый MacBook Air будет иметь разрешение дисплея на одном уровне с 14-дюймовым MacBook Pro.