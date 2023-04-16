$81.50-0.1790.16+0.16
50 минут назад

Продажи жестких дисков упали на 35%

Ferra.ru

В первом квартале 2023 года отгрузки жестких дисков (HDD) сильно упали - на 35% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют это осторожностью производителей ПК и бытовой электроники из-за неопределенного спроса.

Продажи жестких дисков рухнули
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компании Seagate, Western Digital и Toshiba отгрузили, по оценкам, от 33,5 до 34,9 млн жестких дисков за этот период времени. Объем жестких дисков для ПК и CE-ориентированных устройств снизился на 24-33 % в зависимости от сегмента, причем в сегменте 2,5-дюймовых жестких дисков снижение по сравнению с прошлым годом составило 33 %.

Seagate осталась ведущим производителем, продав 15-15,5 млн жестких дисков и сохранив долю рынка около 44,8%, за ней следуют Western Digital с долей около 36,4% и Toshiba с долей около 19%.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий