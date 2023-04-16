Продажи жестких дисков рухнули

В первом квартале 2023 года отгрузки жестких дисков (HDD) сильно упали - на 35% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют это осторожностью производителей ПК и бытовой электроники из-за неопределенного спроса.

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Компании Seagate, Western Digital и Toshiba отгрузили, по оценкам, от 33,5 до 34,9 млн жестких дисков за этот период времени. Объем жестких дисков для ПК и CE-ориентированных устройств снизился на 24-33 % в зависимости от сегмента, причем в сегменте 2,5-дюймовых жестких дисков снижение по сравнению с прошлым годом составило 33 %.