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Китайский искусственный интеллект сутки управлял спутником

Китайские ученые провели необычный эксперимент, предоставив искусственному интеллекту (ИИ) полный контроль над спутником дистанционного зондирования Земли на 24 часа. Да, он управлялся без вмешательства человека.

Китайский искусственный интеллект сутки управлял спутником
© Ferra.ru

Спутник Qimingxing 1 полностью управлялся нейронной сетью. Она выбрала несколько точек на Земле и поручила спутнику изучить их, включая военные объекты. Первой точкой стал город Патна, расположенный на реке Ганг в северо-восточной Индии. Это место примечательно тем, что в 2020 году там базировался Бихарский полк, который вступил в столкновение с китайской армией. Второй точкой стал порт Осака в Японии, куда часто причаливают военные корабли США.

Ранее стало известно, что в России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления космических спутников на геостационарной орбите Земли. Подробнее в материале.

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