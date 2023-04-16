Эксперт рассказал, как загубить батарею ноутбука
Менеджер по портативной технике «Мегафона» Виталий Дубынин рассказал о факторах, влияющих на срок жизни батареи ноутбука.
«Многие пользователи ноутбуков совершают ошибку, когда регулярно оставляют заряжаться ноутбук всю ночь, тем самым подвергая его воздействию высоких температур... Исследование показало, что если вы храните аккумулятор постоянно заряженным на 100% при температуре выше 30 градусов в течение одного года, то максимальная емкость аккумулятора упадет до 65%», – заявил эксперт в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что при необходимости оставить ноутбук на длительное хранение батарею из него лучше вообще вынуть и хранить все это в прохладном месте.
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