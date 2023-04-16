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44 минуты назад

Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций

Lenta.ru

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что владельцем устаревших моделей смартфонов iPhone на iOS 11 следует подготовиться к исчезновению важных функций. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций
Фото: ТАССТАСС

Кузьменко предупредил, что iPhone 4, 4s, 5 и все ранее выпущенные модели на iOS 11 лишат функций, связанных с Apple. В частности, пропадут AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие опции. Компания не объявила официальные сроки этих изменений, однако согласно информации источника, отключение сервисов начнется в мае.

«Перепрошить устаревшие смартфоны не выйдет, так как операционная система строго привязана к модели и железу, и новую версию никак не поставить на старое железо», — объяснил эксперт Роскачества.

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Наука и техника,Безопасность,Сергей Кузьменко,Apple,
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