У человека обнаружили влияющие на поведение биоритмы

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) обнаружили биоритмы, влияющие на поведение человека. Эти циклы могут варьироваться от 7 до 52 дней. Выводы исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine.

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В процессе работы авторы проанализировали данные около 400 испытуемых в возрасте от 16 до 80 лет. На телефоны участников установили специальное приложение, позволяющее отслеживать информацию об использовании смартфонов. Полученную информацию разделили на три типа поведения при взаимодействии с телефонами. Они основывались на прикосновениях к экрану, продолжительности касания и других параметрах.

Результаты показали, что циклы продолжительностью в несколько дней очень распространены у всех людей: у пожилых и молодых, а также у женщин и мужчин. Авторы обращают особое внимание на последнюю группу, поскольку женщины зачастую сталкиваются с дискриминацией в обществе и на работе, поскольку считается, что их производительность страдает из-за менструального цикла. Но теперь специалисты выявили, что мужчины также имеют цикл продолжительностью от 25 до 30 дней, который влияет на их поведение.