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Отечественная ОС «Аврора» оказалась убыточной: более ₽1 млрд потерь

Российская мобильная операционная система «Аврора» второй год подряд переживает значительный спад, демонстрируя отрицательную динамику по всем основным финансовым показателям по итогам 2022 года, передает CNews. Компания, стоящая за отечественной ОС, «Открытая мобильная платформа» (ОМП) столкнулась с падением выручки в 1,71 раза и чистых убытках, которые превысили 1,1 млрд рублей.

Отечественная ОС «Аврора» оказалась убыточной
© Ferra.ru

Это первое преодоление миллиардной отметки, передает издание. По данным Федеральной налоговой службы, выручка ОМП за отчетный период составила 66,8 млн рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее. Чистые убытки компании выросли на 36% по сравнению с 2021 годом. Несмотря на неутешительные финансовые результаты, официальная численность персонала ОМП существенно не изменилась.

Снижение доходов и растущие убытки ставят под вопрос будущее «Авроры», которую прочили в качестве отечественной альтернативы западным мобильным ОС.

ОМП не комментирует финансовые результаты за 2022 год и не дает прогнозов на 2023 год, передает издание.

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