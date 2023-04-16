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23 минуты назад

В Apple рассказали о главных плюсах собственных процессоров для Mac

Ferra.ruиещё 1

Переход Apple на собственные чипы привел не только к впечатляющему росту производительности, но и к повышению эффективности, согласно интервью с членом команды маркетинга продукции Apple Дугом Бруксом.

В Apple рассказали о главных плюсах собственных процессоров для Mac
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Опыт компании в разработке собственных чипов для iPhone и iPad дал им «огромную уверенность» в том, что они смогут преобразить и Mac. Траектория развития Apple Silicon была удивительной, сообщает Брукс, и компания чрезвычайно гордится успехом перехода.

Он также прокомментировал вопрос о том, повлияет ли переход на Apple Silicon на производительность компьютеров высшего класса, таких как Mac Pro, заявив, что, по его мнению, нет никаких недостатков в том, что компьютеры Mac высшего класса получат преимущества от повышения эффективности мобильных чипов.

По его словам, Apple создала лучшую в истории линейку Mac на этих чипах, а эффективность и производительность Apple Silicon стала огромным преимуществом для компании.

Наука и техника,Apple,
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