$81.50-0.1790.16+0.16
10 минут назад

Космический грузовик Cargo Dragon покинул МКС

Илья Родин

Корабль Cargo Dragon в субботу, 15 апреля, отстыковался от американского модуля МКС и покинул станцию. Об этом пишет РИА «Новости».

Космический грузовик Cargo Dragon покинул МКС
Фото: NASA TVNASA TV

По данным агентства, принадлежащий компании SpaceX грузовик покинул МКС в 11.05 по времени Восточного побережья США (18.05 мск).

Аппарат с помощью двигателей должен отойти на безопасное расстояние от станции. Затем он войдет в атмосферу Земли и совершит приводнение с помощью парашюта у побережья штата Флорида.

По плану, приводнение должно произойти в 16.58 (23.58 мск).

На Землю он должен будет доставить результаты различных научных экспериментов, проводившихся на МКС. Общий вес груза, в который вошли, в частности, выращенные в невесомости овощи, составляет порядка 1,9 тонн.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий