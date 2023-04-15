Космический грузовик Cargo Dragon покинул МКС

Корабль Cargo Dragon в субботу, 15 апреля, отстыковался от американского модуля МКС и покинул станцию. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, принадлежащий компании SpaceX грузовик покинул МКС в 11.05 по времени Восточного побережья США (18.05 мск).
Аппарат с помощью двигателей должен отойти на безопасное расстояние от станции. Затем он войдет в атмосферу Земли и совершит приводнение с помощью парашюта у побережья штата Флорида.
По плану, приводнение должно произойти в 16.58 (23.58 мск).
На Землю он должен будет доставить результаты различных научных экспериментов, проводившихся на МКС. Общий вес груза, в который вошли, в частности, выращенные в невесомости овощи, составляет порядка 1,9 тонн.