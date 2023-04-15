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45 минут назад

Ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру

Lenta.ru

С космодрома во Французской Гвиане Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию оттуда чуть не сорвал милый ленивец, попавший в кадр. Об этом сообщает телеканал Fox5.

Ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру
Фото: lenta.rulenta.ru

«Этот парень стал звездой», — цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Quanta.

Зрители заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его, уточняет «КП». Ленивца в итоге отогнали от камеры.

Во Французской Гвиане их очень много, отмечает издание.

Ранее кот заместителя редактора телеканала Sky News Сэма Коутса помешал его выступлению в прямом эфире. Питомец журналиста попытался влезть в кадр, из-за чего хозяину пришлось удерживать его рукой на протяжении эфира.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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