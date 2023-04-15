Ленивец помешал трансляции запуска ракеты к Юпитеру

С космодрома во Французской Гвиане Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию оттуда чуть не сорвал милый ленивец, попавший в кадр. Об этом сообщает телеканал Fox5.

Фото: lenta.ru lenta.ru

«Этот парень стал звездой», — цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Quanta.

Зрители заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его, уточняет «КП». Ленивца в итоге отогнали от камеры.

Во Французской Гвиане их очень много, отмечает издание.