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25 минут назад

Названы лучшие смартфоны апреля стоимостью до $150

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina составила список из пяти лучших Android-смартфонов апреля, стоимость которых не превышает $150 (около 12,2 тыс. руб.).

Названы лучшие смартфоны апреля стоимостью до $150
Фото: gizchina.comgizchina.com

На первом месте оказался Poco M5, получивший чип MediaTek Helio G95 и 6,58-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+. В смартфоне установлены три камеры: основная на 50 Мп, а также макромодуль и датчик глубины по 2 Мп каждый. Аккумулятор Poco M5 на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Смартфон также получил NFC, 3,5-мм аудиоразъем и ИК-порт для управления техникой.

Один из самых бюджетных смартфонов списка, Redmi A2, занял второе место. Устройство предлагает чип MediaTek Helio G36, экран диагональю 6,52 дюйма со скромным разрешением HD+, всего 2 ГБ оперативной памяти и двойную камеру на 8 и 0,3 Мп. Redmi A2 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с медленной зарядкой мощностью 10 Вт. Смартфон работает под управлением урезанного Android 12 Go Edition.

Третье место закрепилось за Redmi 12C, оснащенным 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, 50-мегапиксельной основной камерой и макромодулем на 2 Мп. Смартфон также предлагает чипсет MediaTek Helio G85, аккумулятор емкостью 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев.

В списке также оказались Realme Narzo 50A Prime и OnePlus Nord N20 SE.

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