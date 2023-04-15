Раскрыты основные характеристики складного Vivo X Fold2

Vivo скоро запустит свою новейшую линейку складных устройств, включающую Vivo X Fold2, Vivo X Flip и Vivo Pad2. Vivo X Fold2 будет главным объектом внимания на презентации и станет первым "настоящим складным флагманом" 2023 года с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Теперь стали известны его основные характеристи.

Фото: Vivo Vivo

Он будет оснащен 8,03-дюймовым внутренним AMOLED-экраном и 6,53-дюймовым внешним, оба со встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев. Он также будет оснащен 50-Мп основной камерой Sony IMX 866 и двумя 32-Мп камерами для селфи. Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Vivo X Fold2 будет представлен 20 апреля в Китае, и пока неизвестно, выйдет ли он на международные рынки.