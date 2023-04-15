Новый смартфон Samsung получит меньше камер, чем предшественник

Компания Samsung откажется от трехкратного телеобъектива в смартфоне Galaxy S24 Ultra, который выйдет в феврале 2024 года. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдеров.

Фото: Samsung Samsung

По словам инсайдера, Samsung отказалась от трехкратного телеобъектива в Galaxy S24 Ultra, так как его роль будет выполнять перископический модуль. Так, вместо двух камер с 3- и 10-кратным увеличением будет использоваться один датчик с возможностью переключения между 3- и 10-кратным оптическим приближением.