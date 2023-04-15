Новый смартфон Samsung получит меньше камер, чем предшественник

Компания Samsung откажется от трехкратного телеобъектива в смартфоне Galaxy S24 Ultra, который выйдет в феврале 2024 года. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на инсайдеров.
По словам инсайдера, Samsung отказалась от трехкратного телеобъектива в Galaxy S24 Ultra, так как его роль будет выполнять перископический модуль. Так, вместо двух камер с 3- и 10-кратным увеличением будет использоваться один датчик с возможностью переключения между 3- и 10-кратным оптическим приближением.
До презентации Samsung Galaxy S24 Ultra остается около 10 месяцев, однако инсайдеры уже сообщают о ключевых изменениях в линейке. По некоторым данным, компания вернется к выпуску смартфонов с несколькими чипами — новинка предложит покупателям на выбор фирменный 4-нанометровый чипсет Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3.