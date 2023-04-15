Ученые нашли способ предотвратить необъяснимую почечную недостаточность

Ученые из Бристольского университета нашли новый способ предотвратить почечную недостаточность у тысяч людей. Исследование опубликовано в журнале Kidney International.

Нефротический синдром — это состояние, при котором из-за неисправностей в работе почек в моче появляется белок, а в крови падает уровень белка альбумина. В некоторых случаях это может в конечном итоге привести к развитию почечной недостаточности. Это довольно редкое заболевание, оно поражает около 10 тыс. человек каждый год в Великобритании. При этом большинство случаев связано с негенетическими причинами.

Ученые использовали плазму крови пациентов с идиопатичексим (без явных причин) нефротическим синдромом, которые находились на диализе. Они выяснили, что воздействие плазмой на клетки почек привело к нарушению их работы. Это было связано с активацией рецептора PAR-1. Затем они подтвердили этот вывод с помощью вещества-активатора рецептора PAR-1.