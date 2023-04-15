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1 час назад

Ученые нашли способ предотвратить необъяснимую почечную недостаточность

Газета.Ru

Ученые из Бристольского университета нашли новый способ предотвратить почечную недостаточность у тысяч людей. Исследование опубликовано в журнале Kidney International.

Ученые нашли способ предотвратить необъяснимую почечную недостаточность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нефротический синдром — это состояние, при котором из-за неисправностей в работе почек в моче появляется белок, а в крови падает уровень белка альбумина. В некоторых случаях это может в конечном итоге привести к развитию почечной недостаточности. Это довольно редкое заболевание, оно поражает около 10 тыс. человек каждый год в Великобритании. При этом большинство случаев связано с негенетическими причинами.

Ученые использовали плазму крови пациентов с идиопатичексим (без явных причин) нефротическим синдромом, которые находились на диализе. Они выяснили, что воздействие плазмой на клетки почек привело к нарушению их работы. Это было связано с активацией рецептора PAR-1. Затем они подтвердили этот вывод с помощью вещества-активатора рецептора PAR-1.

Авторы работы предполагают, что блокаторы этого рецептора могут остановить прогрессирование идиопатического нефротического синдрома. Сейчас его лечат стероидами, которые довольно эффективны, но имеют много побочных эффектов. Некоторым пациентам может помочь трансплантация почки, однако болезнь часто рецидивирует и повреждает новую почку, иногда почти мгновенно. Блокатор рецептора PAR-1 не только устранит потребность в стероидах, но и сделает трансплантацию более выгодным методом лечения, поскольку недавно пересаженные почки больше не будут столь уязвимы. Ученые надеются на разработку препарата в ближайшие годы.

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