Опубликовано первое официальное фото Xiaomi 13 Ultra

Президент компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo первое официальное фото флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. На это обратил внимание портал iXBT.

Фото: Xiaomi Xiaomi

На снимке представлен флагман в белом цвете, сообщается, что в линейке так же будет и модель зеленого цвета. Можно заметить, что задняя спинка выполнена из экокожи, которая, по заверению производителя, со временем не желтеет и не тускнеет.