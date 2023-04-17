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23 минуты назад

Опубликовано первое официальное фото Xiaomi 13 Ultra накануне презентации

Газета.Ruиещё 3

Президент компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в социальной сети Weibo первое официальное фото флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. На это обратил внимание портал iXBT.

Опубликовано первое официальное фото Xiaomi 13 Ultra
Фото: XiaomiXiaomi

На снимке представлен флагман в белом цвете, сообщается, что в линейке так же будет и модель зеленого цвета. Можно заметить, что задняя спинка выполнена из экокожи, которая, по заверению производителя, со временем не желтеет и не тускнеет.

Согласно утечкам, Xiaomi 13 Ultra предложит набор из четырех 50-мегапиксельных камер, в которой основным сенсором выступит Sony IMX989. Известно, что смартфон будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 2 с предустановленной ОС Android 13 и оболочкой MIUI 14. Устройство также получит аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Официальные характеристики смартфона станут известны во время презентации, которая запланирована на 18 апреля 2023 года.

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