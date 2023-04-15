Инсайдер рассказал о новых компьютерах в линейке Apple
Согласно новому отчету Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится пополнить свою линейку несколькими новыми моделями Mac в ближайшие месяцы. Он также поделился прогнозами, касающиеся выпуска фирменного чипа M3.
Основываясь на журналах разработчиков сторонних приложений, содержащих свидетельства того, что инженеры или тестеры Apple используют новые компьютеры Mac, Гурман заявил о скором выходе 15-дюймового MacBook Air с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, а также обновления 13-дюймового MacBook Air, 13-дюймового MacBook Pro и 24-дюймового iMac.
Гурман также прогнозирует, что Apple готовит к выпуску чип M3, который перейдет на 3-нанометровый производственный процесс вслед за 5-нанометровым чипом M2. Пока неясно, какие модели Mac будут оснащены M3, но Гурман ожидает, что Apple выпустит обновления 14- и 16-дюймовых MacBook Pro на базе M3 в первой половине 2024 года.