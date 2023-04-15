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Инсайдер рассказал о новых компьютерах в линейке Apple

Согласно новому отчету Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится пополнить свою линейку несколькими новыми моделями Mac в ближайшие месяцы. Он также поделился прогнозами, касающиеся выпуска фирменного чипа M3.

Инсайдер рассказал о новых компьютерах в линейке Apple
© Ferra

Основываясь на журналах разработчиков сторонних приложений, содержащих свидетельства того, что инженеры или тестеры Apple используют новые компьютеры Mac, Гурман заявил о скором выходе 15-дюймового MacBook Air с 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, а также обновления 13-дюймового MacBook Air, 13-дюймового MacBook Pro и 24-дюймового iMac.

Гурман также прогнозирует, что Apple готовит к выпуску чип M3, который перейдет на 3-нанометровый производственный процесс вслед за 5-нанометровым чипом M2. Пока неясно, какие модели Mac будут оснащены M3, но Гурман ожидает, что Apple выпустит обновления 14- и 16-дюймовых MacBook Pro на базе M3 в первой половине 2024 года.

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