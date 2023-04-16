Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship

Компания SpaceX планирует в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship, об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля, также предполагается резерв 18-21 апреля, передает РИА «Новости».