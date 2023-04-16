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Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship

Компания SpaceX планирует в понедельник провести первый испытательный пуск космического корабля Starship, об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Маск подтвердил дату первого испытательного пуска Starship
© globallookpress.com

Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США включило старт с космодрома Бока-Чика в Техасе в согласованный график космических пусков с основной датой 17 апреля, также предполагается резерв 18-21 апреля, передает РИА «Новости».

SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship для полетов на Марс, аппарат способен доставить на Красную планету до 100 человек. Маск заявлял, что высадка кораблей Starship на Марс произойдет до 2030 года.

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