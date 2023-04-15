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24 минуты назад

Scientific Reports: тела многих жителей Геркуланума испарились без следов при извержении Везувия

Газета.Ru

Ученые из Университета Рима Тре и Университета Федерико II в Неаполе выяснили, что тела жителей древнеримского города Геркуланума испарились во время извержения Везувия. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Тела жителей Геркуланума испарились при извержении Везувия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда почти 2000 лет назад произошло извержение вулкана Везувий, римский город Помпеи и его жители были заживо погребены под пеплом. Но близлежащий город Геркуланум был стерт с лица земли, и было обнаружено мало следов его жителей.

В 2018 году археологи обнаружили первые убедительные доказательства того, мягкие ткани и кровь жителей города мгновенно вскипели под воздействием сильного жара от извержения вулкана, а их черепа взорвались изнутри. В 2020 году археологи описали еще один череп, обнаруженный на этом месте. Он содержал фрагменты стеклообразного материала, что навело их на мысль, что мозг человека был витрифицирован, то есть превращен в стекло.

В новом исследовании ученые решили реконструировать экстремальные температуры, с которыми столкнулись жители Геркуланума.

Они проанализировали 40 образцов обугленной древесины, раскопанных в 1960-х годах в пяти разных местах древнего города. Как выяснили ученые, температура первоначально превышала 500 ° C и, возможно, достигла 555 ° C. Эти температуры могли вызвать мгновенную смерть людей, оставив на земле лишь несколько кучки пепла. Признаки наиболее высоких температур сигналы были обнаружены в образцах древесины из северной части города, где был и обнаружен превратившийся в стекло мозг.

Геологи: Везувий уничтожил Помпеи за 15 минут

Не исключено новое извержение Везувия. Исследователи считают, что здания в «красной зоне» вулкана, где проживает около 700 тысяч человек, должны быть укреплены, чтобы защитить жителей от тепловых воздействий любых потенциальных будущих извержений, если они не смогут вовремя эвакуироваться.

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