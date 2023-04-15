Тела жителей Геркуланума испарились при извержении Везувия

Ученые из Университета Рима Тре и Университета Федерико II в Неаполе выяснили, что тела жителей древнеримского города Геркуланума испарились во время извержения Везувия. Исследование опубликовано в Scientific Reports.

Когда почти 2000 лет назад произошло извержение вулкана Везувий, римский город Помпеи и его жители были заживо погребены под пеплом. Но близлежащий город Геркуланум был стерт с лица земли, и было обнаружено мало следов его жителей.

В 2018 году археологи обнаружили первые убедительные доказательства того, мягкие ткани и кровь жителей города мгновенно вскипели под воздействием сильного жара от извержения вулкана, а их черепа взорвались изнутри. В 2020 году археологи описали еще один череп, обнаруженный на этом месте. Он содержал фрагменты стеклообразного материала, что навело их на мысль, что мозг человека был витрифицирован, то есть превращен в стекло.

В новом исследовании ученые решили реконструировать экстремальные температуры, с которыми столкнулись жители Геркуланума.

Они проанализировали 40 образцов обугленной древесины, раскопанных в 1960-х годах в пяти разных местах древнего города. Как выяснили ученые, температура первоначально превышала 500 ° C и, возможно, достигла 555 ° C. Эти температуры могли вызвать мгновенную смерть людей, оставив на земле лишь несколько кучки пепла. Признаки наиболее высоких температур сигналы были обнаружены в образцах древесины из северной части города, где был и обнаружен превратившийся в стекло мозг.