Запущен первый турецкий наблюдательный спутник

В США в субботу, 15 апреля, в 09:47 мск состоялся запуск турецкого спутника IMECE. Об этом пишет портал Posta.

Запуск был осуществлен компанией SpaceX с базы ВВС США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

По данным издания, запуск аппарата неоднократно откладывался. В частности, он был отложен 14 апреля за 27 секунд до запуска из-за сильного ветра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стране, несмотря на все сложности, природный катаклизм, все же удалось отправить в космос первый спутник. По его словам, у республики мощный промышленный потенциал, большое количество молодых ученых.

В турецком Минобороны пояснили, что первые три попытка запуска оказались неудачными. По данным ведомства, допущенные ошибки будут проанализированы и учтены в дальнейшем.

Срок эксплуатации спутника составит предположительно пять лет. Он будет использоваться как в военных (для идентификации объектов), так и в гражданских целях.

Практически вся электронная «начинка» IMECE разработана и произведена турецкими специалистами.

В частности, в спутнике были использованы турецкие электрооптическая спутниковая камера с субметровым разрешением, бортовой компьютер, электродвигатель, подсистемы определения ориентации и траектории, питания и связи, магнитометр и стационарная солнечная панель.